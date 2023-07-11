Два литра на ведро воды: подкормка обеспечит пышное цветение гортензий, как в саду королевы — от красоты будете жмуриться

Кусты гортензии. Фото: Global Look Press

Раскрываем хитрость, которая обеспечит пышное цветение гортензии на садовом участке.

Гортензия любит не только влажность, но и подкисленную почву. Сделать ее такой можно безо всяких химический удобрений.

Для того, чтобы подкормить гортензию, и она начала цвести пышно и по-королевски, нужен обычный кефир. Причем, не обязательно свежий. Этот кисломолочный продукт идеален для гортензий.

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Два литра кефира или сыворотки нужно развести в ведре воды и тщательно размешать, а затем полить гортензию прямо под корень. И скоро можно будет наслаждаться ее пышным цветением и красотой, точно будете жмуриться!

По материалам belnovosti.by.

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