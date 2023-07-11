Не откладывайте, а то выложите по миллиону: с 1 августа для покупателей авто вводится новое правило

Эксперт считает, что индексация утилизационного сбора большинство россиян не затронет, так как не распространяется на ввоз физлицами автомобилей с объемом двигателя до трех литров для личного пользования, а таких именно таких автомобилей на рынке большая часть.

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«Эти категории автовладельцев будут платить 3,4 тыс. рублей. В том случае, если в течение года владелец приобрел второй автомобиль, размер утильсбора уравнивается со сбором для юрлиц. Менее всего индексация повлияет на стоимость приобретения произведенных в РФ автомобилей, утильсбор которых компенсируется в зависимости от уровня локализации, и планка ориентирована на автомобили «Лада». Радикальным повышение является только для премиальных авто, таких на рынке не более 17-23%. За ввоз автомобиля с двигателем от 3 до 3,5 л придется заплатить 970 тыс. руб., свыше 3,5 л — 1,2 млн рублей», — пояснила Лебединская.

Она отметила, что индексация сбора затронет еще и тех, кто покупает профессиональные транспортные машины: владельцев специальных транспортных средств, автобетоносмесителей, седельных тягачей класса евро-6 и массой более 12 тонн, пишет портал «А теперь внимание!».