Доллар откатывается назад: «американец» теряет позиции — аналитики объяснили, что к чему

На валютных торгах в этот вторник, 11 июля, рубль наконец-то начал укрепляться по отношению к доллару и евро, отыгрывая понемногу утраченные позиции. Доллар начал потихоньку откатывать вниз.

Аналитики связывают это, в том числе и с тем, что «американец», в принципе, начал утрачивать позиции в мире.