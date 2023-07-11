Доллар откатывается назад: «американец» теряет позиции — аналитики объяснили, что к чему

На валютных торгах в этот вторник, 11 июля, рубль наконец-то начал укрепляться по отношению к доллару и евро, отыгрывая понемногу утраченные позиции. Доллар начал потихоньку откатывать вниз.
Аналитики связывают это, в том числе и с тем, что «американец», в принципе, начал утрачивать позиции в мире.
«Сил российской валюте могли придать растущие котировки Brent, локальный откат самого доллара и снижение тревожности в настроениях», - считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Курс доллара к закрытию Московской валютной биржи снизился на 3 копейки, до 90,38 рубля, евро — на 13 копеек, до 99,32 рубля, юаня вырос на 2 копейки, до 12,5 рубля.
Александр Бахтин предположил, что в ближайшие дни резких колебаний курса не будет.
«В ближайшие дни в паре доллар-рубль борьба может развернуться за отметку 90. Пока она может вестись с переменным успехом. Уверенно оттеснить доллар ниже 90 рубль может ближе к концу месяца при поддержке налогового периода и монетарного фактора», — добавил Александр Бахтин.
По материалам 1prime.ru.