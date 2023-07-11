Помидоры созреют в разы быстрее, будут сладкими, мясистыми: просто опрыскайте их отваром этой травы

В одних регионах России дачники уже вовсю собирают урожай помидоров, делают салаты и готовятся консервировать томаты. В других - только мечтают о том, чтобы помидоры поскорее вызрели.

Бывалые дачники и агрономы знают хитрости, которые помогут томатам вызреть. Придаст ускорение отвар из крапивы, приготовленный по совету агронома Анастасии Коврижных.

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