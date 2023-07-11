Справляемся с запахом пота без дезодоранта: принимайте ванну с этим составом и будете благоухать — рецепт наших бабушек

Женщина набирает воды в ванну. Фото: Global Look Press

Если вы любите обходиться домашними средствами для устранения деликатной проблемы, этот лайфхак точно для вас.

Неприятный запах от тела в жаркую погоду или при физических нагрузках - проблема, актуальная для многих. 

Справиться с ней можно не только при помощи дезодорантов и антиперспирантов. Придать телу приятный цветочный аромат поможет жасминовая ванна. Найдите двадцать минут пару раз в неделю и будете благоухать.

Кстати, этот рецепт был знаком еще нашим бабушкам. В эпоху дефицита духов и дезодорантов они вовсю им пользовались и пахли приятно.

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Нужно взять четыре столовые ложки коры жасмина и такой же объем цветов жасмина, залить пол-литрами кипятка и дать настояться. А затем вылить в ванну, уже наполненную водой.

По материалам apteka24-podolsk.ru.

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