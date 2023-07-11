Конец июля и конец 2023 года: названы две важные даты для курса доллара — что произойдет

Рубль в последние несколько недель утрачивает свои позиции, уступая в цене евро и доллару на торгах на Московской валютной бирже.

По прогнозам аналитиков, которые настроены позитивно, уже в ближайшее время волатильность рубля не будет столь экстремальной. Считается, что рубль перестанет проседать и к концу июля курс стабилизируется. Это первая важная дата.