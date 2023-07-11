Конец июля и конец 2023 года: названы две важные даты для курса доллара — что произойдет

Купюра в десять долларов США. Фото: Global Look Press

Финансовый аналитик озвучил, сколько будет стоить доллар летом и зимой этого года.

Рубль в последние несколько недель утрачивает свои позиции, уступая в цене евро и доллару на торгах на Московской валютной бирже.

По прогнозам аналитиков, которые настроены позитивно, уже в ближайшее время волатильность рубля не будет столь экстремальной. Считается, что рубль перестанет проседать и к концу июля курс стабилизируется. Это первая важная дата.

«Сейчас в фундаментальном отношении рубль видится перепроданным, и восстановление до конца июля может привести курс в зону 85-90 рублей за доллар», — прокомментировал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Второй важной датой для доллара будет финал 2023 года. К этому моменту, как видится Бахтину, доллар станет еще немного дешевле.

«С точки зрения фундаментальных оценок, курс рубля к доллару видится на уровне 82-86 до конца 2023 года», — оценил перспективы Александр Бахтин.

По материалам 1prime.ru

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