Конец июля и конец 2023 года: названы две важные даты для курса доллара — что произойдет

Рубль в последние несколько недель утрачивает свои позиции, уступая в цене евро и доллару на торгах на Московской валютной бирже.
По прогнозам аналитиков, которые настроены позитивно, уже в ближайшее время волатильность рубля не будет столь экстремальной. Считается, что рубль перестанет проседать и к концу июля курс стабилизируется. Это первая важная дата.
«Сейчас в фундаментальном отношении рубль видится перепроданным, и восстановление до конца июля может привести курс в зону 85-90 рублей за доллар», — прокомментировал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Второй важной датой для доллара будет финал 2023 года. К этому моменту, как видится Бахтину, доллар станет еще немного дешевле.
«С точки зрения фундаментальных оценок, курс рубля к доллару видится на уровне 82-86 до конца 2023 года», — оценил перспективы Александр Бахтин.
По материалам 1prime.ru