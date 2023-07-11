Насыпьте хлебную подкормку прямо к корням огурцов — завязи набухнут как на дрожжах

Опытные дачники навострились угощать огурцы хлебным удобрением. Считается, что такая подкормка способствует росту завязей и, впоследствии, богатому урожаю.

Готовится смесь быстро: возьмите несколько буханок хлеба и порежьте мелко. Добавьте измельченную свежую крапиву и залейте 10 литрами воды.

Нужно дать постоять раствору шесть дней — он должен забродить. Далее разводим с водой в соотношении 1:10 и поливаем огурцы прямо под корни.

Имейте в виду, что каждый кустик должен получить по 0,5 литра хлебного раствора.

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