Указ уже подписан: россиянам увеличили пенсии на 36 тысяч рублей с 1 января 2024-го

Пенсионеры получают выплаты от государства. Но теперь у россиян появится возможность получить дополнительную финансовую помощь. Президент России Владимир Путин подписал указ о запуске программы долгосрочных сбережений. Она вступит в силу с 1 января 2024-го. Любой гражданин сможет на добровольной основе заключить договор с негосударственными пенсионными фондами на срок от 15 лет.
Отмечается, что сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и работодателей, а также пенсионных накоплений. Дополнительно финансовую поддержку будет оказывать государство, но сумма не превысит 36 тысяч рублей в год.
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Важно знать, что использовать накопленные деньги в качестве дополнительного дохода можно будет при наступлении предпенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).
Также сбережения граждан на сумму до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством, об этом пишет pensnews.ru.