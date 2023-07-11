Указ уже подписан: россиянам увеличили пенсии на 36 тысяч рублей с 1 января 2024-го

Отмечается, что сбережения будут формироваться за счет взносов граждан и работодателей, а также пенсионных накоплений. Дополнительно финансовую поддержку будет оказывать государство, но сумма не превысит 36 тысяч рублей в год.

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Важно знать, что использовать накопленные деньги в качестве дополнительного дохода можно будет при наступлении предпенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Также сбережения граждан на сумму до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством, об этом пишет pensnews.ru.