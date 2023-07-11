Раскрыт настоящий курс доллара на конец 2023 года: аналитики больше не молчат

Экономические аналитики пессимистично смотрят в будущее, рассуждая о курсе доллара на конец 2023 года. По их мнению, наша валюта продолжит слабеть, и это зависит от нескольких факторов.

«Санкции влияют на курс, потому что есть проблемы с импортом и ограничения транзита через РФ. Растут расходы, которые связаны с преодолением санкций и параллельным импортом», — заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

По его мнению, в декабре 2023-го доллар останется на уровне 90. И это нам еще повезет, если не 100.

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