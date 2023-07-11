Что должно быть в составе мыла, которое эффективно борется с запахом из-под мышек: мойтесь им ежедневно и будете благоухать

Неприятный запах из-под мышек — распространенная проблема в жаркое время года. Порой с ней не справляются даже дезодоранты.
Необходимо еще и тщательно соблюдать правила гигиены. Вот только вместо гелей для душа лучше пользоваться мылом, причем натуральным. Моющее средство, в состав которого входят продукты химии, не так эффективно против бактерий, вызывающих неприятный запах.
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Для борьбы с запахом пота понадобится антибактериальное мыло, состоящее из натуральных ингредиентов.
Выбирая моющее средство в магазине, обратите внимание, чтобы в его состав входило козье молоко, травы, натуральные масла.
По материалам apteka24-podolsk.ru