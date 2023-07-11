Доллар покатится вниз уже скоро: названы две даты, когда это произойдет — аналитик дал четкий расклад

Рубль последние несколько недель на торгах терпит неудачи, постоянно уступая в цене доллару и евро.
Но, по утверждению аналитиков, совсем скоро мы начнем наблюдать обратный процесс. Доллар начнет уступать рублю и покатится вниз. Финансист обозначил две важные даты, к которым курс валют более-менее стабилизируется.
«Сейчас в фундаментальном отношении рубль видится перепроданным, и восстановление до конца июля может привести курс в зону 85-90 рублей за доллар», — отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Бахтин уверен, что в концу года доллар станет еще дешевле.
«С точки зрения фундаментальных оценок, курс рубля к доллару видится на уровне 82-86 до конца 2023 года», — добавил Александр Бахтин.
По материалам 1prime.ru