Доллар покатится вниз уже скоро: названы две даты, когда это произойдет — аналитик дал четкий расклад

Изображение доллара США. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов уверены, что рубль скоро начнет стабилизироваться.

Рубль последние несколько недель на торгах терпит неудачи, постоянно уступая в цене доллару и евро.

Но, по утверждению аналитиков, совсем скоро мы начнем наблюдать обратный процесс. Доллар начнет уступать рублю и покатится вниз. Финансист обозначил две важные даты, к которым курс валют более-менее стабилизируется.

«Сейчас в фундаментальном отношении рубль видится перепроданным, и восстановление до конца июля может привести курс в зону 85-90 рублей за доллар», — отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Бахтин уверен, что в концу года доллар станет еще дешевле.

«С точки зрения фундаментальных оценок, курс рубля к доллару видится на уровне 82-86 до конца 2023 года», — добавил Александр Бахтин.

По материалам 1prime.ru

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