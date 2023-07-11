Золотистая, с аппетитной корочкой, божественна на вкус: вот что нужно добавить в сковородку, когда жарите картошку

Казалось бы, что может быть проще жареной картошки — почистил, нарезал, бросил на сковородку и наслаждаешься. Вкусная да под малосольный огурчик — самое то.

Но мало кто знает, что внешний вид и вкус жареной картошки можно улучшить, если добавить в сковородку перед жаркой один простой ингредиент, который есть в каждом холодильнике.

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