Названа лучшая белорусская косметика: под стать тяжелому люксу

Качественная косметика не обязательно должна быть дорогой. Например, есть эффективные средства, которые выпускают в Белоруссии. Причем препараты вообще не хуже люксовых. Они обладают мягкой текстурой и помогают быстро достичь желаемого результата.

Эксперты «МаркиКачества» выделили белорусскую линию Liv Delano. В этой косметике, по мнению специалистов, нет парабенов и минеральных масел. Соответственно, состав натуральный.

Высокие оценки эксперты также поставили бренду «Белита-Витэкс». Согласно исследованию, лучшей были признана гипсовая моделирующая термомаска для лица, шеи и декольте.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».