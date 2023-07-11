Получат все, чего желают: названы самые счастливые знаки июля-2023

На этот раз в список попали Львы. Им выпадет шанс достичь своих целей. Не стоит надеется на прорыв в карьере, но июль станет идеальным для путешествий. При этом финансовое положение станет стабильным, получится даже заработать больше денег и потратить их свои мечты и планы. Стоит быть осторожнее с коллегами, избегая ссор.

Июль будет для Рыб счастливым и благополучным месяцем. Астрологи советуют им опираться на интуицию. Это время вдохновит на творческие свершения. Лучше заняться тем, что приносит удовольствие, не думая о заработке. Нужно также не забывать про свое здоровье.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А у Водолее наступает время, когда стоит проверить свои планы и подготовиться к следующему этапу на профессиональном пути. Отмечается, что они могут обрести новых друзей, которые могут сыграть важную роль в жизни и карьере. Представителям этого знака зодиака нужно приготовиться к судьбоносным изменениям в личной жизни. Те кто одиноки, встретят любовь.

Овны в июле почувствуют особый прилив сил. Они дождутся вознограждения за свой труд и старания.