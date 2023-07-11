Мужчин с какими именами лучше обходить стороной: со скуки умрете, надоедят через 20 минут

Если женщина не терпит занудства, скуки и постоянных нравоучений, то лучше ей обходить стороной мужчин с тремя именами. Считается, что эти представители сильной половины человечества заставят зевать дам уже через несколько минут.

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Игорь даже молодым может вести себя как старый занудливый дед, который видит во всем только черные краски. С ним вам понадобится большое терпение.

Вадим слишком серьезно относится к жизни, порой кажется, что он вообще расслабляться не умеет. Перевоспитать его невозможно.

Олег умен, красив и талантлив, однако признает только одно мнение – свое. К тому же слишком гордится своими достижениями. А разве женщинам интересно слушать только про своего партнера?

Источник: sportkp.ru