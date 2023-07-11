За 10 минут опрыскали помидоры и не пожалели: от копеечной таблетки стали расти вширь на глазах — поражены сами

Янтарная кислота, которая стоит в аптеках рублей 25, может значительно улучшить качество томатов. Это вещество содержится в растительной клетке.

И если внести его дополнительно с подкормкой, то томаты начнут расти просто на глазах, а их плоды могут достичь гигантских форм.

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Вкус плодов тоже изменится в лучшую сторону, они станут сочнее и слаще.

Смешайте 1 литр воды с 1 таблеткой янтарной кислоты. Готовым раствором обработайте все цветущие кусты томатов.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»