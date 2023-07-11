Удачная подкормка для огурцов: 1 раз внесли — листья не желтеют, урожай обильный

Самый простой способ спасти огурцы от болезней и увеличить урожайность – это напитать землю под растениями сывороточно-йодной подкормкой.

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Вы насытите грядки полезными веществами (калием, фосфором, азотом, медью и др.) для улучшения завязи и хорошего роста, избавитесь от желтизны листьев, защитите растения от болезней и вредителей.

На 9 литров отстоянной воды возьмите 1 литр молочной сыворотки (если ее нет, то можно заменить молоком или кефиром, но все-таки лучше использовать сыворотку). Можно поливать этим составом, а можно улучшить его и добавить 10 капель йода.

Йод – это отличный антисептик, средство борьбы с грибковыми заболеваниями и подкормка.

Можно обрабатывать как по листу 1 раз в 10 дней, так и под корень один раз в 2 недели. Обработки по листу проводите в ранние часы или не в солнечную погоду.

Источник: дзен-канал «Маленькая дача»