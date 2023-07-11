Много лет пользуемся народной подкормкой: перцы всегда с 2 кулака — берем 10 литров воды

Перцы будут плодить, как бешеные, если давать им подкормку, которую они «любят». Сделайте им «бражечку» на траве, и они увеличат урожайность вдвое.

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Насобирайте разной сорной травы: крапиву, одуванчик, мокрицу и другую. Залейте сорняки водой для настоя в следующем соотношении: 2 части травы (в литрах) к 10 литрам воды.

Настаивайте 7 дней. На 5-й день добавьте в настой 1 стакан золы. По истечении периода брожения хорошенько все перемешайте и сделайте водный раствор. На 1 литр воды возьмите 1 стакан настоя. Полейте под корень перец.

Источник: дзен-канал «Хозяюшка»