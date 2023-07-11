Вылили один раз на сорняки и забыли: засохли сразу — делимся народной хитростью

Вместо того, чтобы тратить свое бесценное время на выдергивание сорняков, полейте их этим составом. Он моментально работает и не портит почву.

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100 миллилитров 70% уксуса растворите в 300 миллилитрах воды. Добавьте 3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Насыпьте также 3 столовые ложки соли.

Размешайте до полного растворения. Из пульверизатора или просто из посуды нанесите это средство на сорняки.

В первые несколько дней трава пожелтеет. Примерно на пятый день сорняк высохнет полностью, и его легко можно будет вырвать руками.

Кроме того, на обработанной почве трава не будет расти еще около месяца. Да и потом сорняки будут всходить не так активно, как раньше.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»