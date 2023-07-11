Какое летнее угощение может убить вашу собаку: многие владельцы не догадываются

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал владельцам собак не кормить животных мороженым, пишет РИАМО. Оно может пагубно сказаться на их здоровье и даже привести к летальному исходу.

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По словам эксперта, организм собаки не способен переработать содержащуюся в молоке лактозу. Из-за этого у питомца могут возникнуть проблемы с ЖКТ.

Также в мороженом содержится вредный для собак сахар, который может спровоцировать диабет и разрушает зубы. Не менее вреден для животных заменитель сахара, который портит печень, вызывает диарею и рвоту.

Ну а если собака переест мороженого с шоколадом, тут и вовсе можно довести животное до гибели.

Шоколад содержит теобромин, который является ядом для собачьего организма. Он накапливается в организме собаки в токсичных концентрациях и воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце.