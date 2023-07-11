Как правильно стирать джинсы в машинке: все делают это неправильно, вещи портятся

Джинсы можно испортить сразу после первой стирки, если сделать ее неправильно. Кроме того, неверно выбранный режим может значительно сократить срок эксплуатации брюк, краска быстро смоется, и вам придется расстаться с любимой вещью.

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Часто люди ставят неправильную температуру при стирке джинсов и выбирают неверный режим. Лучше всего устанавливать деликатный, щадящий или ручной. Все эти программы очень похожи, подразумевают бережную обработку на минимальных скоростях.

Иногда на машинках есть специальный режим для джинсов, тогда нет ничего проще – ставьте на него.

Также подойдут режимы быстрой стирки, если ваши брюки необходимо немного освежить.

Лучше стирать джинсы в прохладной воде, поскольку деним на 98% процентов состоит из хлопка, который подвержен усадке и линьке. Рекомендованная температура — 30–40°C.

Просто не доводите джинсы до плачевного состояния и вам не придется думать о кипячении.

Источник: дзен-канал «Секреты чистого дома от Qlean»