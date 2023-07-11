Хитрые дачники удобряют помидоры лимонкой: потом собирают ведрами

Огородники часто не понимают, почему при активном внесении удобрений, их посадки не дают должного урожая.

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Часто происходит из-за того, что щелочная среда грунта превращает минеральные соединения, необходимые для растений, в нерастворимые соли. Культуры в итоге просто лишаются шанса получить достаточное для развития питание.

Чтобы этого не произошло, а также для экстренной помощи чахлым растениям используйте лимонную кислоту. Она превращает любое удобрение в легкоусвояемую форму.

Лимонка, в отличии от других кислот, совершенно не агрессивна и абсолютно безвредна как для растений, так и для человека.

Чтобы помочь томатам, сделайте следующий состав. В стакан теплой воды насыпьте 1 столовую ложку лимонки. Перемешайте до полного растворения кристаллов. Далее вылейте в ведро с 10 литрами воды. Эту смесь налейте под каждый куст по пол-литра – одному в вечернее время, когда не палит солнце.

Когда подкормка на основе лимонки проникнет в почву, она поможет растворить соли важных микроэлементов – и корешки томатов с легкостью их впитают в себя.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»