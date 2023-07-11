Никогда не засыпайте порошок в машинку сухим: не знаете и сами все портите — что делать

Многие хозяйки не раз замечали, что достают белье с комками порошка из машинки. Так и есть, даже самые дорогие автоматы не всегда справляются на сто процентов со своими функциями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы этого не произошло, и вы не тратили порошок попусту, насыпайте его просто на белье в барабан.

А еще лучше – растворяйте в 200 миллилитрах теплой воды и выливайте в специальный отсек, либо так же на белье. Так вы сделаете стирку более эффективной и сэкономите средства на порошке.

Источник: дзен-канал «Блог экономки»