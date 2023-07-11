У бабушки всегда роскошные огурцы: узнали секрет — обычный йод (ровно 40 капель)

«Болтушка» на основе сыворотки и йода — известное и хорошо проверенное средство для стимуляции плодоношения огурцов. Если вы никогда не применяли данную подкормку на своем участке, значит, пора восполнить этот пробел.

Вы удивитесь, как быстро растения наберут силу, избавятся от сухих и желтых листьев, дадут множество цветков и плодов. Урожай может увеличиться от этой подкормки вдвое.

К тому же средство избавляет от различных недугов и вредителей.

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Смешайте 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки, добавьте 40 капель аптечного йода.

Этим составом опрыскайте огурцы, когда на них не падают прямые солнечные лучи.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»