Огурцы преобразились, когда полили этой жижей: в восторге от эффекта — мешками собираем

Сочетание молока и дрожжей целительно для огурцов. Культура великолепно реагирует на такую подкормку роскошным ростом и плодоношением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Огурчики также освобождаются благодаря подкормке от целого списка болезней и вредителей. И им ничто не мешает быстро развиваться и давать урожай.

Возьмите 2 литра молока, внесите в него 50 граммов прессованных дрожжей и 2 столовые ложки сахара, размешайте и оставьте в теплице на 24 часа.

Перед применением доведите объем этого раствора до 20 литров. Потом перед непосредственным использованием добавьте в состав 20 капель обычного йода.

На 1 корень огурца вылейте по 1 литру этого раствора. Предварительно грядку важно пролить теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»