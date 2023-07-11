Прогноз экспертов сбывается: доллар сегодня понизил курс — каким будет дальше

Курс доллара неожиданно понизился на Московской бирже 11 июля на утренних торгах. Американская валюта потеряла 10 копеек, дойдя до показателя в 90,32 рубля.

Эта цифра вплотную приблизилась к прогнозируемой финансовыми аналитиками.

Похоже, что тенденция о снижении курса доллара на ближайшее время оправдывается.

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что валюта Америки будет понижаться и дальше. И к концу июля дойдет до 85-90 рублей. Повлияет налоговый период в России, да и ЦБ РФ, вероятно, поднимет ключевую ставку.

Источник: 1prime.ru