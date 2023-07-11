Узнали, что огурцы активно растут от кислого: поливаем лимонкой — результат впечатляет (состав)

Лимонная кислота помогает огурцам усваивать микроэлементы, превращает труднорастворимые элементы (фосфаты, соли, кальций) в доступные формы. Благодаря этому культура начинает быстро развиваться, расти, делать завязи и плодоносить.

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Вас удивит количество и качество огурцов, которые вы соберете после данной подкормки.

1 столовую ложку лимонки растворите в небольшом количестве теплой воды. Вылейте в десятилитровое ведро с обычной водой для полива. Поливайте огурцы этой подкормкой каждый вечер. Подкормку выливайте под каждый корень по два стакана.

Источник: дзен-канал «АиФ Новосибирск»