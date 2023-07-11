Как правильно поливать перцы в июле — урожай увеличится в три раза

Перцы — капризные растения и категорично относятся даже к поливу. Поэтому не спешите геройствовать, сначала надо понимать, с какой стороны к ним подходить, чтобы не угробить будущий урожай.

В первую очередь, температура воды должна быть не ниже 22 градусов. Если вы польете растение холодной, то оно может погибнуть.

Перцы надо поливать каждый день — утром и вечером из расчета по 2 литра воды на один куст.

После появления завязей поливы увеличивают до 4 литров под каждый куст. Тогда есть шанс увеличить урожай в три раза.

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