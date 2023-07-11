Каждый год в июле бросаем этот порошок под томаты: кусты ломятся от урожая, раздаем лишнее

Универсальная подкормка для томатов решит целый спектр проблем культуры и насытит важными питательными элементами. Обязательно внесите ее в грунт в июле, и вы не узнаете свои растения.

Они начнут активно плодоносить, давать крупные и вкусные плоды, болезнь, вредителей вы на помидорах не увидите.

Удобрение состоит всего из трех ингредиентов: древесной золы, горчичного жмыха и яичной дробленой скорлупы.

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Данная подкормка дает томатам все необходимые питательные элементы, делает почву пушистой, оздоравливает растения.

Смешайте по одному килограмму жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбросайте у корней томатов.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»