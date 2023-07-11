Названы лучшие марки шоколада: тают во рту, без пальмового масла

Специалисты «МаркиКачества» добрались до марок шоколада. Эксперты составили рейтинг лучших производителей, которым на самом деле можно доверять.

На третьем месте оказались шоколадки «Победа вкуса». Отмечается, что у этого продукта выразительный горьковатый вкус с долгоиграющим послевкусием.

Второй - «А. Коркунов». В шоколаде нет пальмового масла, а цена - бюджетная. В среднем, в магазине можно купить за 170 рублей.

И лучшим шоколадом оказался Lindt. Эксперты заявили, что в данном случае у продукта лучшие какао-бобы, фирменная шелковистая гладкая текстура, уникальный процесс обжарки и перемалывания.

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