Стал известен реальный курс доллара на 1 августа: впервые сделали такое заявление

Курс доллара держится пока на высоких отметках. И главная причина - дефицит в российском бюджете, на который оказала влияние мировая ситуация. Негативное воздействие также оказывают цены на нефть.

Однако аналитики настроены позитивно, несмотря ни на что. По мнению экспертов, к 1 августа «американец» начнет существенно терять свои позиции из-за налогового периода в России.

«Я думаю, что 1 августа доллар может стоит 83-85 рублей», - заявила экономист Екатерина Константинова.

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