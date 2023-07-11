Разбрызгайте 30 капель йода по теплице: помидоры будете собирать ведрами

Если в июле помидоры у вас созревают не так, как должно быть, то значит растениям чего-то не хватает. Важно, чтобы в теплице было тепло - от 15 до 35 градусов по Цельсию. Проконтролируйте этот момент.

Возможно, проблемы в поливе. Помните, что помидоры терпеть не могут чрезмерную влажность, но и засуху они тоже не переносят. Поэтому тут должна быть «золотая середина».