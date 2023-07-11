Разбрызгайте 30 капель йода по теплице: помидоры будете собирать ведрами

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Хватит даже на родственников.

Если в июле помидоры у вас созревают не так, как должно быть, то значит растениям чего-то не хватает. Важно, чтобы в теплице было тепло - от 15 до 35 градусов по Цельсию. Проконтролируйте этот момент.

Возможно, проблемы в поливе. Помните, что помидоры терпеть не могут чрезмерную влажность, но и засуху они тоже не переносят. Поэтому тут должна быть «золотая середина».

Ну и, главное, подкормка. В этот период томаты нуждаются в йодированных удобрениях. Разведите 30 капель йода в 10 литрах воды. И поливайте помидоры из расчета 0,5 литров под каждый куст.

Овощи тут же пойдут в рост, созревание ускорится.

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