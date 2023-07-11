Сохраните рецепт этой «бродилки» для огурцов: начнут плодоносить — собирать надоест

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В емкость на 150-200 литров бросьте любую скошенную траву (лучше крапиву). Желательно ее порвать на кусочки или нарезать, чтобы питательные вещества вышли эффективнее.

Далее добавьте 1,5-2 л куриного помета в жидком виде (продается в магазинах концентрат). Эти вещества насытят огурцы азотом, который необходим для их роста.

Положите также препарат «Байкал-ЭМ1» в соответствии с инструкцией на упаковке. Он помогает нейтрализовать неприятный запах, исходящий от «бродилки», кроме того, он сам является хорошим удобрением.

Добавьте 1-2 грамма порошка янтарной кислоты для усиления процессов биологической активности в почве.

Настаивайте подкормку 2-3 дня, перед использованием размешайте.

Разбавлять подкормку дополнительно водой не нужно! Лейте под каждый куст 1-1,5 литра состава. Предварительно хорошо пролейте огурцы простой водой.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»