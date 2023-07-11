Что нужно делать с колорадскими жуками, когда картошка отцвела: 90% дачников делают это неправильно

А все потому, что в этот период у картошки формируются клубни. И если вы начнете обрабатывать растение химическими средствами, то можно помешать процессу созревания.

Но если. Конечно, листья совсем поели вредители - используйте натуральные препараты - золу, табак, полынь. Но лишний раз вообще не трогайте.

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