Что нужно делать с колорадскими жуками, когда картошка отцвела: 90% дачников делают это неправильно

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Вы можете помешать процессу созревания клубней.

Многие дачники не знают, нужно ли на самом деле уничтожать колорадского жука с картошки, когда она уже отцвела? Опытные садоводы уверяют, что ничего делать не надо. Хотя 90% дачников рвутся во все тяжкие.

А все потому, что в этот период у картошки формируются клубни. И если вы начнете обрабатывать растение химическими средствами, то можно помешать процессу созревания.

Но если. Конечно, листья совсем поели вредители - используйте натуральные препараты - золу, табак, полынь. Но лишний раз вообще не трогайте.

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