Огурцы цветут, а завязей мало: после этой подкормки ведрами собирать будете

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Он участвует в образовании и жизнедеятельности растительных клеток, влияя в том числе и на опыление цветков. Если огурцам не хватает бора, то формирование завязей может быть приостановлено.

Для решения этой проблемы используйте борную кислоту в растворе.

Растворите 0,5 грамма борной кислоты в 1 литре воды и поливайте огурцы полученным раствором непосредственно у корней растений.

После этого плоды будут развиваться активно, вы удивитесь урожаю.

Источник: дзен-канал «Сад и кухня»