Дешевле в три раза: названа страна, которая заменит Турцию для российских туристов - море, белый песочек, богатая история

Подорожавшая в этом сезоне для российских туристов Турция вскоре рискует лишиться отечественных путешественников. Ведь цены взлетели так, что трехзвездочные отели сегодня стоят как прежние пять звезд, которые, в свою очередь, распугали своей нынешней стоимостью туристов.

Многие переориентировались на Арабские Эмираты – на фоне улетевших в космос цен на курорты Анталийского побережья Персидский залив кажется доступнее. Теперь же заговорили об еще одной альтернативе турецким пляжам – Ливане.