Дешевле в три раза: названа страна, которая заменит Турцию для российских туристов - море, белый песочек, богатая история

Бейрут, Ливан. Фото: Global Look Press

Раньше в этой стране отдых могли позволить лишь богачи.

Подорожавшая в этом сезоне для российских туристов Турция вскоре рискует лишиться отечественных путешественников. Ведь цены взлетели так, что трехзвездочные отели сегодня стоят как прежние пять звезд, которые, в свою очередь, распугали своей нынешней стоимостью туристов.

Многие переориентировались на Арабские Эмираты – на фоне улетевших в космос цен на курорты Анталийского побережья Персидский залив кажется доступнее. Теперь же заговорили об еще одной альтернативе турецким пляжам – Ливане.

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До кризиса ливанские курорты считались фешенебельными и доступными не каждому смертному. Но из-за обвала национальной валюты отельерам пришлось поубавить аппетиты. Прямых рейсов из России пока нет, но даже с пересадкой в Стамбуле долететь до Бейрута будет выгодно.

Чистое море, белоснежные пески, античная архитектура, множество аутлетов брендовых магазинов – привлекательнее альтернативы Турции, кажется, не сыскать.

Как сообщает сайт aif.ru, цены на отели и такси сегодня в Ливане подешевели в три раза. Как и ценники в торговых центрах.

«Теперь, когда Турция заломила цены для российского туриста, подорожала в два-три раза для отдыха, у Ливана появился уникальный шанс — переманить к себе миллионы ваших отпускников. Когда-то ливанское побережье считалось дорогим курортом, но сейчас все дешево», — поведал об обстановке владелец крупного турагентства Ливана Мустафа Мустансир.

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