Хозяйка отеля раскрыла секрет: заставляет горничных мыть с кондиционером — пыли никогда нет

Опытные горничные в отелях давно используют эффективный лайфхак при уборке помещений. Если в воду добавлять немного кондиционера для белья, то на поверхности пыль будет оседать намного хуже.
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От мебели и подоконников, которые помыли водой с кондиционером пыль буквально будет сама «отскакивать». Вы увидите результат сразу же.
Плюс ко всему помещение, благодаря кондиционеру, будет благоухать приятным ароматом и поднимать настроение.
Источник: Telegram-канал «Горничнаая».