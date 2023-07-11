Хозяйка отеля раскрыла секрет: заставляет горничных мыть с кондиционером — пыли никогда нет

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От мебели и подоконников, которые помыли водой с кондиционером пыль буквально будет сама «отскакивать». Вы увидите результат сразу же.

Плюс ко всему помещение, благодаря кондиционеру, будет благоухать приятным ароматом и поднимать настроение.

Источник: Telegram-канал «Горничнаая».