Каким будет курс доллара в конце месяца: точные цифры — небылицы не рассказываем

Нестабильная геополитическая ситуация, а также спекулятивные махинации на валютном рынке привели к тому, что курс доллара в последние недели просто зашкаливал.

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Однако 10 июля рубль неожиданно рванул вперед, завершив торги Мосбиржи повышением. Курс доллара к закрытию за день снизился на 84 копейки, дойдя до 90,42 рубля, юаня — на 16 копеек, показав 12,48 рубля, евро — на 90 копеек, выдав цифру в 99,45 рубля.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что доллар будет понижаться и дальше. И к концу месяца выдаст показатели в 85-90 рублей. Поможет налоговый период в России, да и ЦБ РФ вероятно поднимет ключевую ставку.

Источник: 1prime.ru