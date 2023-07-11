Эти три ошибки уродуют любую женщину: избегайте в своем образе, иначе прослывете неряхой

Каждая женщина стремится выглядеть ухоженно и производить впечатление на окружающих. Но иногда упускает из виду вещи, которые лишают ее привлекательности. Один нюанс – и образ уже будет отталкивать. Причем, неважно, насколько дорогая на даме одежда или прическа. И таких ошибок, уродующих любую представительницу прекрасного пола, три.

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Во-первых, удешевляют образ и всегда делают его уродливым катышки на одежде. Они выглядят неопрятно, поэтому предотвращать их появление на вещах – святая обязанность любой женщины.

Во-вторых, выставленное на обозрение нижнее белье. Вульгарный стиль 2000-х давно в прошлом, и кто-то из стилистов даже перекрестился, когда он закончился. Поэтому побеспокойтесь о том, чтобы исподнее не выглядывало нигде ни при каких обстоятельствах.

В-третьих, грязная обувь. Если вы одеты с иголочки, но чистота туфель оставляет желать лучшего, то не надейтесь произвести впечатление – ничего не выйдет. Лучше тогда вовсе останьтесь дома.

По материалам сайта Pensnews