Как избавиться от ос на даче: ни насекомых, ни ульев больше не видели

Осы любят поселяться на дачных участках и могут настроить десятки ульев. Такое соседство не радует садоводов – страдают и урожаи, и сами люди, ведь насекомое часто пускает в ход свое жало. Вывести ос не так просто, есть лишь несколько действенных методов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Так, наиболее эффективной считается борная кислота. Ее добавляют в приманки, съедая или занося в улей которые осы быстро погибают.

Также пользуются популярностью у садоводов магазинные препараты: «Дельта Зона», «Гет», «ОтОс».

А еще можно использовать ловушку, попадая в которую, любопытные и прожорливые осы уже не могут вылететь. Ее делают из пластиковой бутылки. Верхняя треть отрезается, переворачивается горлышком вниз и помещается в остальную бутылку. На дно ловушки помещают сладкое угощение или мясо, замешанное с инсектицидом.

По материалам Telegram-канала "Дачница"