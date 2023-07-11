Жила в больнице, не отходила от Костомарова: как сейчас выглядит Домнина

На днях Роман Костомаров покинул стены больницы, в которой находился с января под пристальным вниманием врачей. На его долю выпали тяжелейшие испытания, в результате фигурист лишился стоп и кистей рук. Все это время рядом с ним была жена Оксана Домнина.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Фигуристка ради мужа пошла на серьезные жертвы. Домнина отказалась от своей привычной жизни и все время и внимание уделяла Костомарову, находясь с ним не просто ежедневно – практически круглосуточно, рассказывал ранее экс-тренер атлета Александр Жулин. И все время находилась за кадром. Теперь чемпион активно возвращает себе физическую форму в спортзале, и верная супруга тоже рядом. Она заметно изменилась и увяла, у нее темные круги под глазами и усталость на лице, и теперь она выглядит старше своего возраста – Оксане 38 лет.