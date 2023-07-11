Победить муравьев на грядках просто: загляните на кухню, найдите соду

Когда на участке заводятся муравьи, дачники хватаются за голову – не так-то просто их вывести с грядок. Страдают посадки, плачут садоводы, но, как известно, слезами горю не поможешь, нужно более эффективное средство.

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Так, мудрые садоводы идут на кухню. Там они готовят приманку на основе сахара и соды. Она сокращает популяцию насекомых быстро и без труда. Нужно взять немного воды, замешать в ней соджу и сахарную пудру до густой массы, скатать шарики и разбросать в местах скопления вредителей.

По материалам сайта Belnovosti