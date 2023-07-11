Финансист Лобода спрогнозировал курс доллара на лето: затишье перед бурей?

Значительные колебания курса валют в первую неделю июля заставили россиян понервничать. Вторая семидневка началась для отечественных денег спокойнее – заговорили о некой стабилизации. Однако, опасения грядущей бури и сильного падения рубля сохраняются.

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Директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода считает, что бороться с ослаблением рубля никто не будет до тех пор, пока он не достигнет максимальной «глубины».