Финансист Лобода спрогнозировал курс доллара на лето: затишье перед бурей?

Значительные колебания курса валют в первую неделю июля заставили россиян понервничать. Вторая семидневка началась для отечественных денег спокойнее – заговорили о некой стабилизации. Однако, опасения грядущей бури и сильного падения рубля сохраняются.
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Директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода считает, что бороться с ослаблением рубля никто не будет до тех пор, пока он не достигнет максимальной «глубины».
«Максимальный уровень «просадки» видится сегодня в районе 120 за доллар. Судя по всему, только резкое повышение ключевой ставки ЦБ и наблюдаемая сейчас комфортная конъюнктура на рынке нефти могут к концу июля удержать доллар в диапазоне 89-92», - рассуждает эксперт.
По материалам сайта mk.ru