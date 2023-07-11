Можно оказаться на мели: эти три знака зодиака побалуют себя крупными покупками в июле

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«У земных стихий ожидаются большие покупки в июле. Это Тельцы, Девы, Козероги. Но для одних это будут выгодные покупки, для других не очень.

Тельцы в июле решаются потратить хорошую сумму денег на отдых и это принесет им много положительных эмоций, очень хорошее вложение будет в свое настроение. Девы смело могут покупать машины, кофе машины, любые машины. Так как их дотошность в июле бьет все рекорды и из-за этого мимо ничего не проскользнет.

Кстати Дев можно даже немного по эксплуатировать, они помогут и другим в выборе крупной покупки. Достанет менеджера, проверит все документы, почитает отзывы и еще кучу всего сделает. И даже еще сможет на этом заработать.

А вот Козерогам стоит пока воздержаться от покупки или нанять Деву в выборе. Так как тут Козероги очень упрямы, вот хотят купить именно это и все, а покупка принесет больше проблем, чем радости, если техника то могут быть неисправности, если поездка, то какие то проблемы. Обратитесь к Девам те помогут вам увидеть то, на что бы сами не обратили внимание», – поделилась эксперт.