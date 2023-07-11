Ароматная и сладкая малина – все лето: срочно сделайте это в июле с кустами ягоды

Многие дачники успокаиваются, когда наступает период плодоношения малины, и просто собирают урожай, бросая уход за ягодой. Только вот это большая ошибка – завязь перестанет формироваться, ягода быстро отцветет. Поэтому мудрые садоводы в середине сезона стараются помочь малине, и в итоге собирают ягоду до самой осени.

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Пока ягодка спеет, надо ее подкормить простым средством - вода и зола. Один стакан золы добавляют в ведро с водой, настаивают 72 часа, затем разбавляют водой снова, уже в пропорции 1:10. И щедро поливают грядки с малиной.