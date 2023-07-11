Если уже ничего не помогает извести тлю: отправляйтесь в супермаркет

Огурцы, смородина, крыжовник – именно эти садовые культуры больше всего страдают от нашествия тли. Вредитель появляется из ниоткуда, только вот исчезать так же внезапно не торопится. И приходится хозяевам садового участка идти на самые разные ухищрения.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Когда все средства испробованы, а результата нет, мудрые дачники советуют: идите в супермаркет и купите кефир. Он нужен для приготовления раствора, который справится с мелким вредителем быстро и эффективно.
Итак, 1 л кефира, 2 ст ложки соды и 3 ст ложки жидкого мыла или средства для мытья посуды смешать до однородной массы и опрыскать зараженные тлей ветки. Также самодельная отрава помогает прогонять мучнистую росу.
По материалам сайта Belnovosti