Если уже ничего не помогает извести тлю: отправляйтесь в супермаркет

Огурцы, смородина, крыжовник – именно эти садовые культуры больше всего страдают от нашествия тли. Вредитель появляется из ниоткуда, только вот исчезать так же внезапно не торопится. И приходится хозяевам садового участка идти на самые разные ухищрения.

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Когда все средства испробованы, а результата нет, мудрые дачники советуют: идите в супермаркет и купите кефир. Он нужен для приготовления раствора, который справится с мелким вредителем быстро и эффективно.