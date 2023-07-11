Валюта дороже 100 рублей: что сейчас происходит в обменниках

В первую неделю июля доллар устремился вверх так, что преодолел отметку в 93 рубля, а ценник евро уже составляет трехзначную сумму. При этом, в обменниках столицы ажиотажа не наблюдается – у касс пусто. Хотя валюта в наличии, сообщает сайт mk.ru.

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Несмотря на это, доктор экономических наук Игорь Николаев советует не торопиться за иностранными деньгами – так поступают многие люди из-за страха, что «завтра» курс станет еще выше. Николаев считает, что так поступать бессмысленно – когда колебания столь сильны, лучше переждать.