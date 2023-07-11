Помидоры будут плодоносить до осени - с куста ведро: вот что для этого делают мудрые дачники

В середине сезона многие дачники могут заметить, что листья на ветках начали скручиваться. Это опасный сигнал о том, что такие вершки не позволяют томату получать полноценное питание, в результате плоды перестают расти, урожай чахнет. Но мудрые садоводы знают, что нужно делать. И в итоге получают плодоносные кусты до самой осени, собирая ведрами урожай.

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В первую очередь, дачники исключают перегрев растений. Особенно в теплицах. И чтобы этого не происходило, садоводы регулярно проветривают грядки под тентом.

Если первый пункт – не ваша история, тогда убедитесь, что вы пасынкуете помидоры правильно. Никогда не стоит удалять более трех пасынков с кустика в неделю, а также следить за тем, чтобы их размер не был более 5-7 см.

Третья причина скручивания листвы – это вредители. Убедитесь, что тля или белокрылки не атаковали ваши помидоры, в случае обнаружения насекомых срочно обработайте растения.

По материалам сайта Belnovosti