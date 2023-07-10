Поймает удачу за хвост и разбогатеет: назван главный счастливец второй половины 2023 года

Многие ждут, когда судьба подарит шанс улучшить свою жизнь. Примечательно, что астрологи назвали знак зодиака, который станет тем самым счастливчиком, которому улыбнется фортуна удачи. Во второй половине 2023 года представители этого зодиака станут проявлять себя с лучших сторон.
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По словам экспертов, это — Весы. Их не покинет удача в период с июля по декабрь. Отмечается, что представителям этого знака зодиака будет везти в делах, финансах и личных отношениях.
Астрологи подчеркнули, что с приходом осени они наконец-то обретут силу воли и станут более настойчивыми. Именно это позволит им обрести успех в карьере и обеспечить материальное благополучие, пишет Pensnews.ru.