Поймает удачу за хвост и разбогатеет: назван главный счастливец второй половины 2023 года

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По словам экспертов, это — Весы. Их не покинет удача в период с июля по декабрь. Отмечается, что представителям этого знака зодиака будет везти в делах, финансах и личных отношениях.

Астрологи подчеркнули, что с приходом осени они наконец-то обретут силу воли и станут более настойчивыми. Именно это позволит им обрести успех в карьере и обеспечить материальное благополучие, пишет Pensnews.ru.