Как убрать пень без лопаты и лома: сам развалится — дачная хитрость

Иногда приходится спиливать старые деревья. А после них, конечно же, остаются пни. Выкорчевать их очень сложно. Поэтому многие дачники вызывают специалистов и платят им за работу немалые деньги.

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Все это оправдано, если вам нужно избавиться от остатков дерева сию же секунду. А в случаях, когда время терпит, можно воспользоваться маленькой дачной хитростью и извести пень самостоятельно.

Для этого вам понадобится проделать с помощью инструмента в пне глубокие каналы и засыпать их мочевиной. После этого следует полить углубления водой и укрыть проблемный объект плотной пленкой.